انت الان تتابع زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمال شرقي اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 سبتمبر 2023, 8:17 صباحاً

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة واسعة في شمال شرقي اليابان. وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترًا في المياه قبالة مقاطعة مياجي؛ مؤكدة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خلل في محطة أوناجاوا النووية بالقرب من إيشينوماكي؛ مشيرة إلى أن من غير المرجح أن ينتج عن الزلزال موجات مد تسونامي. ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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