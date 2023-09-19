انت الان تتابع "ترامب": المحتال بايدن دفع 6 مليارات دولار لإيران مقابل 5 أشخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس جو بايدن على إتمام صفقة تبادل السجناء مع إيران.

وكتب ترامب في منشور عبر Truth Social: "لقد أعدت 58 رهينة إلى الوطن من العديد من البلدان المختلفة، بما في ذلك كوريا الشمالية، ولم أدفع أي شيء على الإطلاق. لقد فهموا جميعًا أنه يجب عليهم السماح لهؤلاء الأشخاص بالعودة إلى منازلهم! وفي النهاية، وصل الأمر إلى حد أن البلدان لم تبدأ حتى الحديث عن طلب المال؛ لأنها كانت تعلم أنها لن تحصل عليه".

وأضاف وفق "روسيا اليوم": بمجرد أن تدفع مرة واحدة، ستدفع دائمًا، وسيتم استعادة العديد من الرهائن. لقد أعطى زعيمنا غير الكفء للغاية، المحتال جو بايدن 6 مليارات دولار مقابل خمسة أشخاص؛ بينما أعطت إيران صفرًا مقابل 5.. إنه غبي.

ووصف ترامب الصفقة بأنها "سخيفة وتشكّل سابقة مروعة للمستقبل"، مضيفًا: "استعدوا، ستشاهدون بعض الأشياء الفظيعة تحدث. لقد أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحظى باحترام كبير منذ 3 سنوات، أضحوكة في جميع أنحاء العالم. سأجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. صوّتوا لترامب!".

يُذكر تم إطلاق سراح الأمريكيين الخمسة يوم أمس الاثنين كجزء من اتفاق لتبادل السجناء، يفرج بموجبه كل من الجانبين عن 5 سجناء، كما يُسمح لإيران بالوصول إلى 6 مليارات دولار من عوائد نفطها، كانت مجمدة في كوريا الجنوبية.