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السعودية | القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 29 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

‎ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (29) مخالفًا لنظام البيئة، (20) مواطنًا، و(9) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1091) متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في منطقة مكة المكرمة ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية شرعان ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.

 

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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