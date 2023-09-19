جسور وأنفاق لتخفيف زحام جدة

نفذت أمانة جدة 26 نفقا وجسرا فضلا عن التقاطعات المرورية التي أحدثت انسيابية كبيرة في الحركة المرورية، وطورت البنية التحتية التي تناسب حركة التنقل من وإلى مدينة جدة، لتخفيف حدة الزحام المروري وفق خطة نقل شاملة تتسق مع رؤية المملكة 2030. أنفاق وجسور 1- جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع صاري 2- نفق تقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز مع طريق المدينة المنورة 3- نفق تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارعي فلسطين والحمراء 4- جسر تقاطع طريق الأمير ماجد مع طريق مكة القديم 5- نفق تقاطع طريق الأمير ماجد مع طريق مكة القديم 6- إعادة تأهيل نفق قصر السلام 7- جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الأمير سعود الفيصل – دوار الدراجة 8- جسر تقاطع طريق المدينة المنورة مع شارع حليمة السعدية 9- جسر تقاطع طريق الأمير متعب وشارع دلة مع شارع فلسطين 10- جسر تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع بني مالك 11- جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع المعهد الصناعي 12- جسر تقاطع طريق المدينة المنورة مع شارع الأمل 13- جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع حراء (ميدان الجواد الأبيض) 14- جسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارع إسماعيل أبو داود 15- جسر ونفق تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارعي عبدالله سليمان وباخشب 16- نفق تقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز مع شارع المكرونة 17- نفق تقاطع طريق المدينة المنورة مع شارع صاري 18- إعادة تأهيل نفق بقشان 19- جسر ونفق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز مع طريق الأمير ماجد 20- جسر ونفق تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين 21- جسر تقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز مع شارع أم القرى 22- جسر تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع صاري 23- نفق تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله 24- جسر طريق الأمير ماجد مع شارع الشيخ عبدالعزيز بن باز 25- نفق طريق الأمير ماجد مع شارع الأمير سعود الفيصل 26- نفق تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع حراء



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