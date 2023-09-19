17 مخالفة بيئية تصنف جسيمة

تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة تعديل العقوبات والمخالفات للائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث، وصنفت 17 مخالفة سابقة إلى جسيمة، أبرزها عدم التقيد بالضوابط التشغيلية للحالات الطارئة، التي ألزمت فيها المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات، بالإضافة إلى الغرامة المحددة بـ50 ألف ريال لكل بند مخالف.

جاء ذلك في مشروع الوزارة الذي طرحته للعموم، عبر منصة «استطلاع»، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.

المخالفات الـ17 والعقوبات بـ«الريال»

1- فعل أي من المحظورات باللائحة

10 آلاف إلى 20 مليونًا

2- عدم التقيد بمقاييس مياه الصرف المعالجة قبل تصريفها إلى الأوساط البيئية

10 آلاف الى 5 ملايين

3- عدم التقيد بالمعايير المتعلقة بتقنيات معالجة مياه الصرف

50 ألفًا إلى 5 ملايين

4- عدم التقيد بالاشتراطات والضوابط المتعلقة بالمصبات ومناطق الخلط

50 ألفا إلى 5 ملايين

5- عدم التقيد بضوابط واشتراطات الرصد والرقابة

50 ألفًا إلى 200 ألف لكل إخطار من المركز

6- عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات المتعلقة ببرامج الرصد والرقابة والقياسات والتحاليل لمياه الصرف عند طلبها

50 ألفًا عن كل إخطار من المركز

7- عدم التقيد بالضوابط التشغيلية للحالات الطارئة

50 ألفًا لكل بند

8- القيام بأحد الأنشطة دون الحصول على تصريح أو ترخيص

50 ألفًا إلى 20 مليونًا

9- القيام بتركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة دون الحصول على ترخيص

50 ألفًا

10- عدم التقيد بضوابط واشتراطات ترخيص تركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة

10 آلاف لكل اشتراط

11- نشر أي بيانات متعلقة بجودة المياه المحيطة دون موافقة المركز

10 آلاف إلى 5 ملايين

12- عدم التقيد بضوابط واشتراطات تصريح حقن مياه الصرف المعالجة في الآبار الجوفية

10 آلاف إلى 20 مليونًا

13- عدم التقيد بضوابط تصريح الاستثناء المؤقت للمقاييس

10 آلاف إلى 20 مليونًا

14- عدم التقيد بتقديم التقارير الدورية للمركز عند طلبها

10 آلاف عن كل إخطار من المركز

15- عدم التقيد بضوابط واشتراطات تصريح تصريف المياه في الأوساط البيئية

10 آلاف إلى 20 مليونًا

16- عدم قيام المرخص له بتشغيل شبكات لرصد ومراقبة المياه المحيطة بإبلاغ المركز بأية تجاوزات يتم رصدها

50 ألفًا

17- عدم إبلاغ المركز فور رصد تلوث في الموارد المائية ضمن الأنشطة

10 آلاف إلى 100 ألفًا