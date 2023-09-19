هدف أندرسون تاليسكا لاعب النصر الأجمل في الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 سبتمبر 2023, 10:26 صباحاً

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي عبر منصة "إكس"، عن أجمل هدف بالجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بحسب اختيارات الفريق الفني للرابطة. وحصل هدف البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر، على أفضل هدف في الجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي، الذي سجله أمام الرائد في اللقاء الذي انتهى بفوز النصر بنتيجة (3/1). واختارت الجماهير هدف تاليسكا كأفضل هدف في الجولة، بعد حصوله على نسبة تصويت بلغت 59%، والذي كان يتنافس مع هدف الفرنسي ماكسيمان لاعب الأهلي أمام التعاون، والذي حصل على تصويت بلغ 33%، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بنتيجة (3/2). وتفوق أيضًا هدف تاليسكا على هدف الجزائري سفيان بن دبكة لاعب الفتح الذي حصل على تصويت بلغ 8%، في مباراة الفريق أمام الخليج، والتي انتهت بفوز الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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