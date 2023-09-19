مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يجري جراحة ناجحة للاعب نادي "عبري" العماني

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 سبتمبر 2023, 10:47 صباحاً

أجرى الكابتن سعود محمد المقبالي لاعب خط الوسط في نادي "عبري" العماني لكرة القدم ، جراحة ناجحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، على يد البروفسور الدكتور سالم الزهراني، استشاري طب وجراحة العظام والإصابات الرياضية. وقال الكابتن سعود إنه تعرض للإصابة في المباراة الودية التي جمعت بين ناديي "عبري وبهلاء" استعداداً لمباريات الدوري عمان ، موضحا انه تواصل مع عيادة الدكتور سالم الزهراني عقب اصابته مباشرة ، وفور وصوله للمستشفى تم إخضاعه للفحص السريري والإطلاع على أشعة الرنين المغناطيسي MRI، وقد أظهرت النتائج وجود قطع في الرباط المتصالب الأمامي والرباط الخارجي الجانبي بالركبة اليمنى، والحاجة للتدخل الجراحي ، وبناء عليه قرر الدكتور سالم الزهراني إجراء جراحة متقدمة لإصلاح الأربطة والغضاريف. وأعرب الكابتن سعود عن سعادته لنجاح العملية وتحسن حالته الصحية شاكرا البروفسور الدكتور سالم الزهراني على حسن التسخيص لحالته وسرعة اجرائه للعملية ، كما أشاد بجودة الخدمات الطبية بمستشفى د. سليمان الحبيب بالريان. مشيرا إلى أنه من المقرر أن يعود للملاعب في القريب العاجل بإذن الله ، وذلك بعد الإنتهاء من فترة التأهيل بالعلاج الطبيعي والمقرر اجرائه في مقر النادي.

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