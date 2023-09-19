شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

كما حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من عوالق ترابية على محافظة شرورة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على المحافظة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة السابعة مساءً.