السعودية | “الموارد البشرية” تُطلق خدمة “التحقّق المهني” للتأكّد من مؤهلات العمالة الوافدة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الموارد البشرية” تُطلق خدمة “التحقّق المهني” للتأكّد من مؤهلات العمالة الوافدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة في برنامج “الاعتماد المهني” خدمة “التحقّق المهني”، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وسيتم تطبيق المرحلة الأولى من الخدمة بشكلٍ تدريجي في 62 دولة من خلال منصة موحدة تسعى لأن تكون الأداة المُكملة لرفع كفاءة السوق، والارتقاء بجودة الأيدي العاملة فيه، وذلك وفق إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى بناء سوق عمل جاذب وتمكين بيئة العمل وتطويرها.

وتهدف الخدمة إلى التأكّد من حصول العامل الوافد على المؤهلات العلمية الموثّقة قبل دخوله إلى سوق العمل السعودي، وتركّز على المهن والوظائف التي تتطلب حصول العامل على مؤهل تعليمي وأكاديمي، إضافة إلى التحقّق من مواءمة المؤهل العلمي مع المستوى والمجال التعليمي والخبرة المطلوبة للمهنة.

وستسهم خدمة “التحقّق المهني” في رفع مستوى جودة الأيدي العاملة الوافدة في المملكة، وضمان عدم تدفق العمالة غير المؤهلة أكاديمياً لسوق العمل، إضافة إلى المواءمة وأخذ الخبرات والمهارات في عين الاعتبار.