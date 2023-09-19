السعودية | كاسيو الشرق الأوسط وأفريقيا وأبار يطلقان مشروع Pisa بالتنسيق مع وزارة التعليم بجدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جدة

يسر شركة CASIO الشرق الأوسط وأفريقيا، الشركة الإقليمية التابعة لشركة CASIO Computer Co. Ltd، الرائدة في مجالتكنولوجيا التعليم وشركة محمود صالح أبار وشركاه التجارية الوكيل الحصري لمنتجات كاسيو بالمملكة، أن تعلن عنمشاركتهما الناجحة في حدث وزارة التعليم الذي نظمه بخبرة السيد عبد الله، رئيس قسم الرياضيات فيجدة. كان هذا الحدث، الذي أقيم في 13 سبتمبر 2023 بمدارس دار الرواد النموذجية بجدة ، بمثابة منصة تفاعلية للمعلمين والمعلمين ومديري المدارس وموظفي وزارةالتربية والتعليم بجدة لاستكشاف الجديد في مجال التعليم.

قدمت CASIO البرنامج التدريبي PISA (برنامج تقييم الطلاب الدوليين) خلال فعالية وزارة التعليم في جدة. الهدف الأساسي لبرنامجPISA هو قياس قدرة الطلاب على تطبيق معارفهم بفعالية، مع التركيز على العديد من الكفاءات مثل التفكير النقدي لحل المسائل ، تصميمالاستفسارات العلمية، تفسير البيانات بشكل نقدي وصنع القرار، بالإضافة الى استخدام المعلومات العلمية لتحقيق أهداف محددة. وتسلطمشاركة كاسيو الضوء على الالتزام بتعزيز الثقافة العلمية والتميز التعليمي في المنطقة.

وقد أتاح هذا الحدث فرصة رائعة للقادة التربويين للتعرف على المنتجات والموارد التعليمية التي أحدثت بالفعل ثورة في تجربة التدريسوالتعلم. وتضمن الحدث مساحة عرض تفاعلية للآلات الحاسبة التعليمية من CASIO و سلطت العروض التقديمية التفاعلية الضوءعلى فوائد و حلول كاسيو التعليمية للمعلمين. كما شهد هذا الحدث الإطلاق الرسمي لبرنامج التدريب الدولي لتقييم الطلاب (PISA)، الذييهدف إلى تحسين معايير التعليم الإقليمية. قامت كاسيو بتوزيع الدروع كعربون تقدير للمعلمين لتفانيهم في تقديم تعليم عالي الجودة لشبابجدة.

وأعرب السيد تاكاشيسيميا، المدير العام لشركة كاسيو الشرق الأوسط وأفريقيا “يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا الحدث المهم لوزارةالتعليم في جدة”. “تلتزم كاسيو منذ فترة طويلة بدعم التعليم، وتتوافق مشاركتنا في هذا الحدث بسلاسة مع مهمتنا. لقد استمتعنا بالتفاعل معالمعلمين وعرض حلولنا التعليمية وإطلاق برنامج PISA التدريبي، والذي نعتقد أنه سيستمر في إحداث تأثير عميق على المشهد التعليميفي المملكة العربية السعودية”.

من جانبه أبدى الأستاذ/ أيمن كامل توفيق مدير عام كاسيو بشركة أبار عن سعادته للمشاركة في هذا الحدث قائلا أن الاطلاق الرسمي لبرنامج التدريب الدولي لتقييم الطلاب هو قفزة نوعية سيكون لها مردود عظيم في تطوير و دعم الحلول التعليمية والتربوية بالمملكة وأضاف بثقته بأن هذا الحدث سيكون له مخرجات هامه تعزز من ريادة وأهمية التكنولوجيا في مجال التعليم مواكباً لرؤية المملكة 2023.

تظل CASIO الشرق الأوسط وأفريقيا ثابتة في التزامها بتعزيز الابتكار والتميز في التعليم. وقد وفر حدثوزارة التربية والتعليم في جدةمنصة مثالية لتعزيز هذا الالتزام.