انت الان تتابع مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11070 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
19 سبتمبر 2023, 1:21 مساءً
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 34.73 نقطة ليقفل عند مستوى 11070.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 186 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 94 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: ثمار، وفيبكو، والتعمير، ومعادن، والحفر العربية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الباحة، والراجحي ريت، وأسمنت الجنوب، وأسمنت ينبع، وسلامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و6.25%.
وكانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، ودار الأركان، والباحة، والراجحي، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، ودار الأركان، والأهلي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 119.67 نقطة، ليقفل عند مستوى 22409.39 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 18.9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و200 ألف سهم.
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