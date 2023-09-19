انت الان تتابع "الخريف" يزور جامعة بكين ويطّلع على فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالجامعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

زارَ وزيرُ الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، والوفد المرافق له؛ جامعةَ بكين، واطلع على فرع مكتبة الملك عبد العزيز العامة الذي تحتضنه الجامعة.

والتقى مدير جامعة بكين وتبادل معه وجهات النظر حول البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة في العديد من المجالات، خاصة ما يتعلّق بقطاعي الصناعة والتعدين.

كما تجوّل في فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويُعدّ من أهم المراكز المعرفية والثقافية؛ حيث يحتضن ما يقارب مليوني مخطوطة ومادة معرفية وكتب متنوعة وبرامج ومعارض؛ تعزيزًا لإثراء الثقافتين العربية والصينية، وللتعاون العلمي والمعرفي بين المملكة والصين.

والتقى الخريف المشرف العام على المكتبة فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، وأثنى على الجهود التي يبذلها القائمون عليها، خاصةً في تعليم اللغة العربية وتعزيز التواصل الحضاري والثقافي بين البلدين والشعبين الصديقين، كما التقى في المكتبة عددًا من الطلاب الصينيين الدارسين للغة العربية.