انت الان تتابع في دورة الألعاب الآسيوية "هوانغتشو 2022".. الأخضر الأولمبي وإيران "سلبية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 سبتمبر 2023, 1:52 مساءً

استهلّ المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 سنة، مشواره في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 "هوانغتشو 2022"، بالتعادل السلبي مع نظيره الإيراني، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب مركز لينبيج الرياضي، والتي تستضيفها مدينة هوانغتشو الصينية. ودخل المدربُ الوطني سعد الشهري المباراةَ بتشكيلة مؤلّفة من: أحمد الجبيع، محمد أبو الشامات، محمد اليامي، ريان حامد، زكريا هوساوي، عوض الناشري، فيصل الغامدي، سعد الناصر، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، عبدالله رديف. الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي ضمن المجموعة "الثانية" وإلى جانبه منتخبات: إيران، وفيتنام، ومنغوليا.

كانت هذه تفاصيل خبر في دورة الألعاب الآسيوية "هوانغتشو 2022".. الأخضر الأولمبي وإيران "سلبية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.