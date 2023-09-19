شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة فعالة للوفد السعودي بالملتقى الشبابي الدولي للتحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل جمعية الكشافة العربية السعودية مُشاركتها في الملتقى الشبابي للتحول الرقمي، الذي تستضيفه وتنظمه حاليًا جمعية الكشافة الكويتية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط؛ ومنظمة الكشافة العربية تحت شعار "إبداع وابتكار".

وكان الوفد السعودي خلال الأيام الماضية من الملتقى قد شارك في العديد من الفعاليات التي تضمنها البرنامج، حيث شارك يوم الأحد الماضي، أول أيام الملتقى، في الورشة التدريبية التي كان موضوعها مفهوم وأسس وتحديات التحول الرقمي، كما شارك في الجلسة التعريفية بالسياسات الكشفية العالمية في مجالات: الحماية من الأذى، وبرنامج الشباب، ومشاركة الشباب، والراشدون في الكشفية.

وشارك الوفد باليوم الثاني في ورشتي التدريب "التحول الرقمي وإعادة تشكيل ثقافة الشباب" و"الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات الرقمية: الفرص والتحديات"، وكذلك المشاركة في ندوة سياسة التنوع والاندماج والشمول التي أدارها مستشاري الشباب الكشفي العربي.

وواصل الوفد السعودي المشاركة بالملتقى بحضوره برنامج إطار الكشفية من أجل أهداف التنمية المستدامة، والورشة التدريبية "دور التحول الرقمي في تعزيز الدور التنموي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة" و"وظائف المستقبل في ظل التحول الرقمي".