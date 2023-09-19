مفتتحًا الجمعيةَ العامة للأمم المتحدة.. "غوتيريش": يجب وقف الحروب وتحقيق الرفاهية للشعوب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 سبتمبر 2023, 2:41 مساءً

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم "الثلاثاء"، إلى وقف الحروب في العالم وتحقيق الرفاهية للشعوب. وأكد "غوتيريش" في كلمته التي افتتح بها أعمال الدورة 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ أن الأمم المتحدة عازمة على تحقيق السلام، على الرغم من زيادة النزاعات؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وحذّر من أن السودان يواجه خطر الانقسام بسبب الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي تثير مخاوف دولية؛ وفقًا لـ"فرانس برس". ولفت إلى أنّ تزايد العنف في منطقة الشرق الأوسط يهدّد حلّ الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. وبيّن "غوتيريش" أن السلام في سوريا أصبح أبعد من أي وقت سابق. ودعا إلى ضرورة تعزيز قدرات الأمم المتحدة في معالجة الانقسامات وإنهاء الحروب. وأوضح أن الغزو الروسي لأوكرانيا أطلق العنان للكثير من الجرائم والانتهاكات. وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن الجهود مستمرة لضمان الأمن الغذائي في العالم. وحذّر من أن العالم بات مليئًا بالأزمات الإنسانية، والجوع والفقر، وتغير المناخ، وسوء التغذية.

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