السعودية | "الوسائل الصناعية" تعلن نقل جميع خطوط إنتاج مصنع رأس الخيمة للموقع الجديد

شكرا لقرائتكم "الوسائل الصناعية" تعلن نقل جميع خطوط إنتاج مصنع رأس الخيمة للموقع الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شركة "الوسائل الصناعية" عن آخر تطورات نقل مكائن ومعدات مصنع رأس الخيمة في دولة الأمارات إلى مصانعها في مدينة بريدة، وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة الصادر في تاريخ 06 سبتمبر 2022م.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه تم نقل جميع معدات وخطوط إنتاج المصنع بالكامل إلى موقع التركيب بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة بريدة، وتم التجهيز وتوصيل المرافق لعدد 18 ماكينه حقن من أصل عدد 20 ماكينة حقن بنسبة 90%، كما تم عمل تشغيل تجريبي لبعض المكائن وباقي المكائن سيتم تجربة تشغيلها عند اكتمال التجهيز والتركيب.

مادة اعلانية

وذكرت أن التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث 1 مايو 2024م.

وأوضحت أن التكاليف تقدر بنحو 1.6 مليون ريال.