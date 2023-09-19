شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على متهمين بترويج المخدرات وحيازة الأسلحة بالباحة وعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مواطنين بمنطقة الباحة، لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية. وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما قبض مرور منطقة عسير على مقيمين من الجنسية الهندية لترويجهما 126 كجم من نبات القات المخدر. وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.