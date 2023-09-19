ضبط مواطنَين لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص بتبوك

وأوضحت القوات أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية (80) ألف ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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