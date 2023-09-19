شكرا لقرائتكم خبر عن "إنذار أحمر".. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة على محافظة الليث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً "إنذار أحمر" من هطول أمطار غزيرة على كامل محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

ونبه من تساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

أمطار غزيرة

سبق وحذر المركز، اليوم ، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول.

وأكد أن ذلك على محافظات الحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.