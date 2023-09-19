انت الان تتابع استبدلها بعقوبات محددة المدة.. اتحاد الكرة يلغي عقوبة الحرمان مدى الحياة ويعفي الموقوفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - الخليج 365:

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الاكتفاء بما مضى من مدة الإيقاف لمن صدر بحقهم عقوبة الحرمان من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم مدى الحياة، أو الإيقاف لمدة تتجاوز 10 سنوات.

وقال الاتحاد في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع (إكس): "استناداً لصلاحيات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ووفقاً للنظام الأساسي للاتحاد، وبناءً على القرارات السابقة الصادرة من الاتحاد ولجانه بالحرمان من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم مدى الحياة، أو الإيقاف لمدة تتجاوز 10 سنوات".

وأضاف: "إشارةً إلى ما تضمنته تعديلات لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم من إلغاء عقوبة الحرمان من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم مدى الحياة، واستبدالها بعقوبات محددة المدة".

وتابع: "عليه قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الاكتفاء بما مضى من مدة الإيقاف لمن صدر بحقهم عقوبة الحرمان من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم مدى الحياة، أو الإيقاف لمدة تتجاوز 10 سنوات".