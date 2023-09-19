السعودية | ارتفاع معظم أسواق الخليج قبيل قرار الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة

شكرا لقرائتكم ارتفاع معظم أسواق الخليج قبيل قرار الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الثلاثاء قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سعر الفائدة في حين أغلقت البورصة المصرية عند مستوى قياسي مرتفع.

ومن المتوقع أن يُبقي المركزي الأميركي تكاليف الاقتراض دون تغيير بين 5.25% و5.5% غدا الأربعاء. وسيبحث المتعاملون عن مؤشرات عن المدة التي من المحتمل أن يبقي فيها المركزي أسعار الفائدة حول المستويات الحالية.

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وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بسياسة المركزي الأميركي لأن معظم العملات في دول الخليج مرتبطة بالدولار، وفق رويترز.

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" 0.3% ليغلق عند مستوى 11070.77 نقطة، منهيا جلستين من الخسائر بعد أن صعد سهم مصرف الإنماء 1.9% وقفز سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 4.9%.

وزاد مؤشر دبي 0.7% مدفوعا بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.9%.

كما صعد مؤشر أبوظبي 0.1%.

وقال جورج خوري، المدير العالمي للتعليم والأبحاث لدى (سي.إف.آي)، إن بورصة أبوظبي لا تزال تشهد بعض التقلبات وضغوط البيع في عدد من القطاعات.

وأضاف "لكن المؤشر الرئيسي قد يستمر في الحصول على دعم من الأداء القوي لأسواق النفط ومن الممكن أن يستقر".

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 1%، ليغلق عند مستوى قياسي، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 1% أيضا.