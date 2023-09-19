شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتي يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ مجلس الوزراء بدولة الكويت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وشعب المملكة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

وأعرب المجلس في اجتماعه الأسبوعي الذي عُقد أمس في قصر السيف برئاسة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت بالنيابة وزير الداخلية، عن تمنياته للمملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.