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مجلس الوزراء الكويتي يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

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واس- الكويت 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هنأ مجلس الوزراء بدولة الكويت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وشعب المملكة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

وأعرب المجلس في اجتماعه الأسبوعي الذي عُقد أمس في قصر السيف برئاسة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت بالنيابة وزير الداخلية، عن تمنياته للمملكة العربية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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