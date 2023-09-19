انت الان تتابع الرئيس الأمريكي: ندعم توسيع مجلس الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الثلاثاء): "إن الولايات المتحدة تدعم جهود توسيع مجلس الأمن الدولي، وتسعى إلى عالم أكثر أمانًا ورخاءً ومساواة لجميع الشعوب".

وذكر " بايدن" في كلمته أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، أن إدارته تطمح لتحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين، ولديها رؤية إيجابية بهذا الصدد، وفقًا لـ"فرانس برس".

وبيّن أن بلاده ستعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن مع حوكمة التكنولوجيا، وأنها مهتمة بتقليل مخاطر الذكاء الاصطناعي.

وحول علاقات الولايات المتحدة مع الصين، قال "بايدن": "إن واشنطن لديها رؤية إيجابية، وإنها مستمرة في العمل مع بكين لتحقيق نتائج مشتركة لمواجهة التحديات العالمية".

وشدد الرئيس الأمريكي على التزام بلاده بمنع إيران من امتلاك أي أسلحة نووية.

وأوضح أن الولايات المتحدة تحاول دعم أوكرانيا لتعزيز السلم والدبلوماسية، وأن روسيا وحدها تفهم ما هي الأشياء المطلوبة لتحقيق السلم والسلام، وما ثمن تحقيق ذلك.

وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة إلى الاستثمار في البنية التحتية في إفريقيا.