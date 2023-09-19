شكرا لقرائتكم خبر ضبط مواطنين ارتكبا مخالفة صيد دون ترخيص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص في محافظة البدع بمنطقة تبوك، وضبط بحوزتهما بندقية نارية، و2 ذخيرة نارية، وبندقية هوائية، و26 ذخيرة هوائية، و2 طير مصيد. وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما. وأوضحت القوات أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية 80 ألف ريال. كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 29 مخالفا لنظام البيئة، 20 مواطنا، و9 مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 1091 متنا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي بمنطقة مكة المكرمة، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية شرعان، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مواطنين ارتكبا مخالفة صيد دون ترخيص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.