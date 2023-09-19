أمطار رعدية على المناطق حتى السبت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على معظم المناطق اعتبارا من اليوم حتى السبت المقبل.

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيـول والمسـتنقعـات، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار على معظم المناطق.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض لتشمل الخرج والأفلاج والسليل وحوطة بني تميم والحريق والمزاحمية والدوادمي.

كما يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والقنفذة والليث وخليص وبحرة والمويه والخرمة ورنية وتربة.

منطقة مكة المكرمة:

تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

قد تؤدي إلى جريان السيول.

تساقط البرد.

رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل: