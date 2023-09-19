دعم البحوث والدراسات بمحمية الملك عبدالعزيز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لدعم البحوث والدراسات، وقعت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية في مقرها بمدينة الرياض، مذكرة تعاون مع جمعية رماح الخضراء، لتعزيز التعاون المشترك في الأعمال التطوعية البيئية، وتنسيق الأنشطة الثقافية والبحثية والتدريبية في المجالات التي تخدم البيئة، بما يتماشى مع تحقيق الأهداف البيئية لرؤية السعودية 2030، والمستهدفات الاستراتيجية للمحميات الملكية، ومخرجات مبادرة «السعودية الخضراء» التي أطلقت في مارس 2021. ومثل الهيئة الرئيس التنفيذي ماهر القثمي، فيما مثل الجمعية رئيس مجلس إدارتها سلطان بن فلاح أبوثنين. ويشمل نطاق مذكرة التعاون الموقعة بين الطرفين، تبادل الخبرات والمعلومات والخدمات في المجالات ذات العلاقة بالأنشطة التي تدخل ضمن ‏‏اختصاصاتهما ومجال أعمالهما، فضلا عن تبادل الخبرات والمعلومات، والتعاون في الدراسات والبحوث داخل نطاق المحمية.

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