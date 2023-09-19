شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصربي تعزيز العلاقات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية جمهورية صربيا إيفيكا داتشيتش، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك د. عبد العزيز الواصل.