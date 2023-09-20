"مكافحة المخدرات" تُدشِّن نظام "واعي" وتطوير القدرات والاستشارات في مجال الأمن السيبراني

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محمد بن مسعود - الدمام - دشَّن اليوم المدير العام لمكافحة المخدرات، اللواء محمد بن سعيد القرني، نظام "واعي" وتطوير القدرات والاستشارات في مجال الأمن السيبراني، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وذلك في مقر المديرية بالرياض.

ويهدف التدشين إلى تسهيل إجراءات العمل، ودعم خطط التحول الرقمي الآمن، وتطوير البنية التحتية للأمن السيبراني، وتأهيل كوادر المديرية البشرية للأمن السيبراني، ورفع جودة الأعمال ومخرجاتها، وتوعيتهم بالمخاطر.

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