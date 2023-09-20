المواطن ينتج 250 كجم سنويا من النفايات الصلبة

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وأشار مجلس الصحة الخليجي إلى أن متوسط ما ينتجه الفرد من النفايات الصلبة يصل إلى 250 كجم سنويا، وأن 80% من هذه النفايات تتمثل في مخلفات البلاستيك، وتعـد هذه الأرقام مؤشرا واضحا على الضرر البيئي الناجم عن الاستهلاك غير المستدام للمواد البلاستيكية وتراكم النفايات في البيئة، ولمواجهة هذا التحدي البيئي.
ودعا المجلس الأفراد إلى تقليل استهلاك البلاستيك والنفايات بشكل عام من خلال اتباع عدة إجراءات بسيطة، من بين هذه الإجراءات، يفضل استخدام الفواتير الالكترونية بدلا من الفواتير الورقية واستخدام المناشف بدلا من المناديل الورقية عند التنظيف، أيضا يمكن استخدام بقايا الأطعمة كسماد للتربة بدلا من رميها في سلة النفايات، واستخدام الأكياس القماشية عند التسوق بدلا من الأكياس البلاستيكية التي تسبب التلوث البيئي، حيث تعكس هذه الإجراءات البسيطة التزاما فعالا يمكن للأفراد تطبيقه في حياتهم اليومية للمساهمة في الحفاظ على صحة البيئة وتقليل العبء البيئي. ويشير مجلس الصحة الخليجي إلى أن تبني هذه العادات الصديقة للبيئة يمكن أن تسهم بشكل كبير في الحفاظ على جمال ونقاء بيئتنا.
- تقليل استهلاك البلاستيك والنفايات.
- استخدام الفواتير الالكترونية بدلا من الورقية.
- استخدام المناشف بدلا من المناديل الورقية.
- استخدام بقايا الأطعمة كسماد للتربة بدلا من رميها.
- استخدام الأكياس القماشية عند التسوق بدلا من البلاستيكية.
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