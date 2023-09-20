31% زيادة إقراض صندوق التنمية للمزارعين

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المسـتفيدون من القروض راوحوا بين المزارعين العاديين، وأصحاب مشاريع زراعية، وصيادي أسماك، ومربي نحل.
وشهد 2022 زيادة بنسبة 31% في عدد المزارعين العاديين المستفيدين من القروض مقارنة بـ2021. في حين نقص عدد المشاريع الزراعية المستفيدة من القروض بـ16% خلال الفترة ذاتها.
ونقص عدد صيادي الأسماك المستفيدين من القروض بـ14% خلال 2022 مقارنة بعددهم في 2021.
في حين شهد العام الماضي 2022 قفزة كبيرة في عدد مربي النحل المستفيدين من قروض الصندوق من صفر مستفيد في 2021 إلى 91 مستفيدا في 2022.
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