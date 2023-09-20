«أبشر» تنفذ 29 مليون عملية الكترونية في أغسطس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت منصة وزارة الداخلية الالكترونية «أبشر» خلال شهر أغسطس الماضي 29 مليون عملية الكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال. فمن خلال منصة أبشر أفراد، نفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 108,690 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و37,730 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية الكترونيا، و36,464 عملية في خدمة بياناتي، و29,318 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و15,214 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و12,582 تعريفا بفرد أسرة، و 10,833 إصدارا لسجل الأسرة، وإصدار 8,476 بطاقة هوية بدل تالف. الجوازات: إصدار وتجديد 702,263 إقامة.

310,787 إصدارا لتأشيرة الخروج والعودة.

إصدار وتجديد 201,028 جواز سفر الكترونيا.

55,814 تمديد تأشيرة الخروج والعودة.

15,340 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي.

9,352 عملية نقل خدمات.

1,902 عملية في خدمة إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل. المرور: 120,545 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة.

92,188 إصدارا لطلب تفويض القيادة.

86,934 عملية في خدمة طلب إذن إصلاح مركبة.

72,048 تجديدا لرخصة القيادة.

26,857 عملية في خدمة استبدال اللوحات.

19,951 عملية في خدمة إسقاط المركبات التالفة والمهملة.

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