شكرا لقرائتكم خبر السفير الأمريكي يزور المتحف الوطني السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتجول السفير الأمريكي خلال زيارته في المتحف الوطني، مطلعا على ما يقدمه بأسلوب عرض متحفي وبقالب إبداعي من معلومات ثريّة تتناول التطور الذي شهدته الجزيرة العربية في مختلف جوانبها: الطبيعية، والإنسانية، والثقافية، والسياسية، والدينية، ومراحل تطور الدولة السعودية بأطوارها الثلاثة، إلى جانب مشاهدة أبرز المقتنيات المعروضة بالمتحف، والمحتوى الثري الذي يعكس ما تزخر به أرض المملكة من غنى ثقافي يعود إلى آلاف السنين.
كما تجول في معرض «الهجرة: على خطى الرسول « الذي يستضيفه المتحف الوطني السعودي في نسخته الثانية، بشراكة ثقافية مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، مطلعا على ما يقدمه المعرض من محتوى مميز، ومعلومات مهمة حول الرحلة النبوية الشريفة التي لم تكن حدثا عابرا في مجريات التاريخ البشري، بل كانت نقطة تحول كبرى فيه، وأدت إلى ولادة أمة.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الأمريكي يزور المتحف الوطني السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.