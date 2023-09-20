شكرا لقرائتكم خبر السفير الأمريكي يزور المتحف الوطني السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل المتحف الوطني السعودي أمس الأول، بمقره في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني.

وتجول السفير الأمريكي خلال زيارته في المتحف الوطني، مطلعا على ما يقدمه بأسلوب عرض متحفي وبقالب إبداعي من معلومات ثريّة تتناول التطور الذي شهدته الجزيرة العربية في مختلف جوانبها: الطبيعية، والإنسانية، والثقافية، والسياسية، والدينية، ومراحل تطور الدولة السعودية بأطوارها الثلاثة، إلى جانب مشاهدة أبرز المقتنيات المعروضة بالمتحف، والمحتوى الثري الذي يعكس ما تزخر به أرض المملكة من غنى ثقافي يعود إلى آلاف السنين.

كما تجول في معرض «الهجرة: على خطى الرسول « الذي يستضيفه المتحف الوطني السعودي في نسخته الثانية، بشراكة ثقافية مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، مطلعا على ما يقدمه المعرض من محتوى مميز، ومعلومات مهمة حول الرحلة النبوية الشريفة التي لم تكن حدثا عابرا في مجريات التاريخ البشري، بل كانت نقطة تحول كبرى فيه، وأدت إلى ولادة أمة.