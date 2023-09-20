شكرا لقرائتكم خبر الربيعة: دعم شركات خدمة الحجاج والمعتمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الدكتور توفيق الربيعة، أهمية إثراء تجربة الحجاج والمعتمرين، ودور الوزارة في متابعة ودعم الجهات والشركات التي تخدم الحجاج والمعتمرين.

وشهد الربيعة أمس الأول، مراسم توقيع اتفاقيات برنامج «شركاء»، والمقام في حي حراء الثقافي بمكة المكرمة.

وتضمن الحفل المقام بهذه المناسبة عرضا عن المشروعات الثقافية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب التعريف بمنصة «حيهلا» المتخصصة في إدارة حجوزات زيارة المشاريع الثقافية. بعد ذلك أقيمت مراسم توقيع اتفاقيات البرنامج.

يذكر أن برنامج شركاء، تأسس بهدف التكامل بين المشاريع الثقافية بمكة المكرمة والمدينة المنورة التي يتم تنفيذها بين الشركات الاستثمارية، وبين شركات الحج والعمرة، وشركات النقل، والشركات السياحية والفنادق، وذلك للتعاون والتكامل في تنسيق جهود إثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار، ولتأكيد دور وزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ومنصة نسك في تيسير رحلة الحجاج والمعتمرين وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

برنامج شركاء:

تأسس بهدف التكامل بين المشاريع الثقافية بمكة والمدينة.

تنسيق جهود إثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار.

تأكيد دور الوزارة في تيسير رحلة الحجاج والمعتمرين.

إثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

الشركاء: