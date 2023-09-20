شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة المملكة.. بدء اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ اليوم بجامعة الدول العربية، الاجتماع الــ (32) للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات برئاسة مستشار نائب المحافظ لتيسير التجارة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة، خالد بن عبد العزيز العرج، الذي تم انتخابه رئيساً الاجتماع خلال الجلسة الافتتاحية, وبمشاركة ممثلي أجهزة الجمارك في الدول العربية.

وأكد العرج في كلمته خلال الاجتماع، أهمية هذه اللجنة في تيسير عمل الجهات الجمركية العربية، معرباً عن تطلعه لتطوير أعمالها ومعالجتها الموضوعات المهمة في إطار التوحيد المبدئي لمتطلبات الاتحاد الجمركي العربي.

مهنة التخليص الجمركي

من جانبه أوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الوزير مفوض بهجت أبو النصر في كلمة مماثلة، أن مشروع جدول أعمال الاجتماع الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام يتضمن عددًا من الموضوعات المهمة منها: تحديث نقاط الاتصال المعنيين بمتابعة الموضوعات الجمركية، ودليل الأحكام المسبقة، والدليل العربي لشروط وإجراءات منح التراخيص ومزاولة مهنة التخليص الجمركي.

وستقوم الدول الأعضاء بتحديث نقاط الاتصال المعنية بمتابعة جميع الموضوعات الجمركية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومرحلة مفاوضات الاتحاد الجمركي العربي.

وأوضح أبو النصر أنه تم الاسترشاد عند إعداد الدليل بأفضل الممارسات الدولية والقوانين والتشريعات التي تنظم ممارسة مهنة التخليص الجمركي والتي تبنتها العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والاستعانة بتشريعات وقوانين بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية وقطر ومصر، وبعض الدول الأفريقية بالإضافة إلى التقارير والدلائل الاسترشادية الصادرة في هذا الشأن من منظمة الجمارك العالمية.