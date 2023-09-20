شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يحقق الفوز على برسيبوليس الإيراني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي فوزا ثمينا على مضيفه الفريق الأول الكروي بنادي برسيبوليس الإيراني، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب "أزادي"، بالجولة الأولى للمجموعة الخامسة في دورى أبطال آسيا، والتي تضم أيضًا الدحيل القطرى والاستقلال من طاجكستان.

أهداف النصر السعودي في مباراة برسيبوليس الإيراني

وافتتح عبد الرحمن غريب التسجيل للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فى الدقيقة 62 من زمن اللقاء، من تسديدة اصطدمت بدفاع الفريق الإيراني وسكنت على يسار الحارس.

وأضاف محمد قاسم ثانى أهداف الفريق العالمي، فى الدقيقة 72 من تسديدة قوية، فشل حارس الفريق الإيراني فى التصدي لها.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى مرحلة المجموعات بعد تخطى الدور التمهيدي على حساب الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي الإماراتي بعد مباراة مثيرة انتهت بفوز العالمى 4-2.