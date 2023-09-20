29 مخالفا لأنظمة الرعي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (29) مخالفًا لنظام البيئة، (20) مواطنًا، و(9) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1091) متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في منطقة مكة المكرمة، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية شرعان، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.