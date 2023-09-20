60 محطة مكيفة لحافلات النقل العام

وبلغ عدد المحطات المنشأة 72 محطة تغطي أغلب نقاط الجذب في المدينة، من خلال 6 مسارات رئيسة، بواسطة 76 حافلة حديثة ومجهزة بوسائل الراحة والسلامة ومهيأة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة تعمل على مدار 18 ساعة يوميا، ابتداء من الساعة 5:30 صباحا وحتى الساعة 10:30 مساء طوال أيام الأسبوع.
ويضم مشروع شبكة حافلات جدة 67 مسارا للحافلات، ويحتوي على 4434 نقطة توقف، وعدد 1377 حافلة نقل، و10 محطات صيانة ومحطات مبيت.
وكانت هيئة النقل العام أعلنت عن إيقاف باصات خط البلدة في عام 2017 وتوفير بدائل حديثة للنقل العام في المدن الرئيسة بسعر 3 ريالات.
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