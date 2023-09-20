شكرا لقرائتكم خبر عن رياح شديدة على الشرقية والرياض.. طقس المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم ألأربعاء، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

ولا يُستبعد هطول أمطار متفرقة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية، تتحول تدريجيًا إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وتصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، رياحًا شديدة، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج.

حالة الطقس اليوم في الرياض

تشهد الدوادمي وعفيف رياحًا شديدة، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

يُتوقع أن يشهد وادي فرع رياحًا شديدة، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

تشهد الخرمة والموية وتربة ورنية، أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الباحة

تشهد الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، أمطارًا متوسطة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في تبوك

يُتوقع أن تشهد الوجه وأملج رياحًا شديدة، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.

حالة الطقس اليوم في عسير

تشهد العرين وبيشة وتثليث وطريب، أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في جازان

يُتوقع أن تشهد فرسان أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.