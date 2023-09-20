شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء الموافق 20 من شهر سبتمبر الجاري وأبرزها مباريات الدوري المصري الممتاز. وتأتي مباريات اليوم الأربعاء علي النحو التالي: مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة 19:45 جالطة سراي - تركيا × كوبنهاجن - الدانمارك 19:45 ريال مدريد - إسبانيا × يونيون برلين - ألمانيا beIN Sports HD 2 22:00 بايرن ميونيخ - ألمانيا × مانشستر يونايتد - إنجلترا beIN Sports HD 1 22:00 بنفيكا - البرتغال × ريد بول سالزبورج - النمسا 22:00 ريال سوسييداد - إسبانيا × انتر ميلان - إيطاليا 22:00 سبورتينج براجا - البرتغال × نابولي - إيطاليا beIN Sports HD 6 22:00 آرسنال - إنجلترا × آيندهوفن - هولندا beIN Sports HD 3 22:00 إشبيلية - إسبانيا × لانس - فرنسا مباريات دوري المؤتمر الأوروبي 17:30 ليل - فرنسا × اولمبيا ليوبليانا - سلوفينيا مباريات دوري أبطال آسيا 13:00 بوريرام يونايتد - تايلاند × تشجيانج - الصين 13:00 ميلبورن سيتي - أستراليا × فنتفوريت كوفو - اليابان 13:00 جيونبك هيونداي - كوريا الجنوبية × كيتشي - هونج كونج 15:00 هانوي إف سي - فيتنام × بوهانغ ستيلرز - كوريا الجنوبية 15:00 ووهان ثرى تاونس - الصين × اوراوا ريد دياموندز - اليابان 15:00 ليون سيتي سايلورس - سنغافورة × بانكوك يونايتد - تايلاند

مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة 16:00 الداخلية × إنبي - أون تايم سبورتس 19:00 المقاولون العرب × بلدية المحلة - أون تايم سبورتس 1 19:00 سموحة × الجونة - أون تايم سبورتس 2 مباريات الدوري المغربي 19:00 الإتحاد التوركي × نهضة بركان 21:15 الجيش الملكي × نهضة الزمامرة