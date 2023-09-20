شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - ينتظر عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء الموافق 20 من شهر سبتمبر الجاري وأبرزها مباريات الدوري المصري الممتاز.
وتأتي مباريات اليوم الأربعاء علي النحو التالي:
مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
19:45 جالطة سراي - تركيا × كوبنهاجن - الدانمارك
19:45 ريال مدريد - إسبانيا × يونيون برلين - ألمانيا beIN Sports HD 2
22:00 بايرن ميونيخ - ألمانيا × مانشستر يونايتد - إنجلترا beIN Sports HD 1
22:00 بنفيكا - البرتغال × ريد بول سالزبورج - النمسا
22:00 ريال سوسييداد - إسبانيا × انتر ميلان - إيطاليا
22:00 سبورتينج براجا - البرتغال × نابولي - إيطاليا beIN Sports HD 6
22:00 آرسنال - إنجلترا × آيندهوفن - هولندا beIN Sports HD 3
22:00 إشبيلية - إسبانيا × لانس - فرنسا
مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
17:30 ليل - فرنسا × اولمبيا ليوبليانا - سلوفينيا
مباريات دوري أبطال آسيا
13:00 بوريرام يونايتد - تايلاند × تشجيانج - الصين
13:00 ميلبورن سيتي - أستراليا × فنتفوريت كوفو - اليابان
13:00 جيونبك هيونداي - كوريا الجنوبية × كيتشي - هونج كونج
15:00 هانوي إف سي - فيتنام × بوهانغ ستيلرز - كوريا الجنوبية
15:00 ووهان ثرى تاونس - الصين × اوراوا ريد دياموندز - اليابان
15:00 ليون سيتي سايلورس - سنغافورة × بانكوك يونايتد - تايلاند
مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
16:00 الداخلية × إنبي - أون تايم سبورتس
19:00 المقاولون العرب × بلدية المحلة - أون تايم سبورتس 1
19:00 سموحة × الجونة - أون تايم سبورتس 2
مباريات الدوري المغربي
19:00 الإتحاد التوركي × نهضة بركان
21:15 الجيش الملكي × نهضة الزمامرة