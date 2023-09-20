انت الان تتابع إصابة 5 أشخاص بحريق اندلع في شقة سكنية بالمدينة المنوّرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أُصيب 5 أشخاص إثر حريقٍ اندلع في شقة سكنية بحي السديري بالمدينة المنوّرة؛ قبل أن تتمكّن فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه.

وأكّدت المديرية العامة للدفاع المدني أنه جرى إخماد الحريق ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 5 أشخاص بحريق اندلع في شقة سكنية بالمدينة المنوّرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.