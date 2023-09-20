انت الان تتابع مزيج برنت ينخفض إلى 93.33 دولارًا للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تراجعت أسعار النفط لتزداد بُعدًا عن أعلى مستوياتها في عشرة أشهر اليوم الأربعاء قبيل إعلان قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة، وسط حالة من الضبابية لدى المستثمرين بشأن موعد وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها ومدى تأثير ذلك على الطلب على الطاقة.

وانخفضت الأسعار على الرغم من سحب أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية؛ مما يشير إلى شح في إمدادات الخام فيما تبقى من 2023.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر قليلًا من دولار إلى 93.33 دولارًا للبرميل، وانخفضت في أحدث تعاملاتٍ، 80 سنتًا بما يعادل 0.8% إلى 93.54 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:10 بتوقيت جرينتش. وسجل برنت 95.96 دولارًا أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.8% أو 75 سنتًا إلى 90.45 دولارًا للبرميل، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 93.74 دولارًا للبرميل في اليوم السابق.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في شركة البيانات والتحليلات أواندا "وتيرة ارتفاع النفط تهدأ قليلًا مع ترقب المتعاملين قرارًا محوريًّا من مجلس الاحتياطي الاتحادي".

وأضاف "مويا" أن سوق النفط لا تزال "شديدة الشح" وستظل كذلك على المدى القصير.