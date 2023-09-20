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تنفيذ أكثر من 400 ألف خدمة للأمن العام عبر أبشر في أغسطس

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أكثر من 400 ألف خدمة للأمن العام عبر أبشر في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت منصة أبشر (468.313) عملية إلكترونية لخدمات الأمن العام خلال شهر أغسطس الماضي، تم إنجازها خلال الفترة من 1 إلى 31 أغسطس 2023.

أبرز أرقام العمليات المنفذة لأبشر أفراد خلال شهر أغسطس

120.545 تجديد رخصة سير المركبة - 92.188 إصدار طلب تفويض قيادة - 86.934 إذن إصلاح مركبة - 72.048 تجديد رخصة قيادة - 26.857 استبدال اللوحات - 19.951 إسقاط المركبات المهملة أو التالفة - 16.696مبايعة المركبات - 5.643 صلاحية تأمين المركبات - 5.136 خدمات السلاح الناري

أبرز أرقام العمليات المنفذة لأبشر أعمال خلال شهر أغسطس


11.455 إذن إصلاح مركبة للمنشآت - 7.426 تفويض قيادة للزائرين - 3.196 فسوحات البنادق الهوائية - 238 إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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