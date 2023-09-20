انت الان تتابع "أمانة الرياض": 5289 زيارة تضبط 2187 عاملًا مخالفًا خلال النصف الأول من 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 6:51 صباحاً

استعرضت أمانة الرياض أبرز الأرقام والإحصائيات لغرفة العمليات المشتركة لمعالجة وضع أحياء وسط الرياض، بالتعاون بين 14 جهة حكومية وخدمية وبمتابعة مباشرة من نائب أمير المنطقة. ورصدت الأمانة نتائج غرفة العمليات المشتركة خلال 6 أشهر في الرقابة لتقديم حلول ومعالجات لمنع السلوكيات غير النظامية؛ حيث نفذت 5289 زيارة للمواقع والمحال التجارية، نتج عنها تحرير 1731 إشعار مراجعة ومخالفة، وضبط 2187 عاملًا مخالفًا خلال النصف الأول من العام الحالي. وأضافت الأمانة في إنفوجرافيك على "إكس" أن الجولات أسفرت عن مصادرة 865 طنًّا من الخضراوات والفواكه و14838 مواد غذائية غير صالحة، و30262 قطع مواد عينية. وتابعت الأمانة أنه تم إغلاق 834 موقعًا مخالفًا، وفتح وغلق 458 بابًا، وحجز 69 مركبات مخالفة.

كانت هذه تفاصيل خبر "أمانة الرياض": 5289 زيارة تضبط 2187 عاملًا مخالفًا خلال النصف الأول من 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.