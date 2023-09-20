أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.. أبرز الظواهر الجوية خلال الـ 24 ساعة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 6:52 صباحاً

رصد المركز الوطني للأرصاد أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم الأربعاء، لمدة 24 ساعة. وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة. وتوقّع المركز أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المناطق نفسها. وأضاف أن درجة الحرارة العظمى اليوم 46 مئوية بمكة المكرّمة، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 15 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة القنفذة وينبع والوجه 85%.

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