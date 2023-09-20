"الصحة الخليجي" يصدر دليلاً توعوياً حول الاحتراق الوظيفي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 7:02 صباحاً

أصدر مجلس الصحة الخليجي دليلاً توعوياً يهدف إلى توعية الموظفين بشأن "الاحتراق الوظيفي" والتعرُّف على مراحله والتعامل معه، وذلك ضمن جهود المجلس لدعم الصحة النفسية في بيئة العمل. ويحتوي الدليل على معلومات حول الاحتراق الوظيفي والفرق بينه وبين ضغوط العمل العادية، ويقدم حلولاً لها، إضافة إلى عدد من النصائح والخطوات للموظفين ومرؤوسيهم من أجل منظومة وظيفية ناجحة. وفي سياقٍ متصلٍ، أعلن المجلس إطلاقه اختبار للموظفين والمديرين لتقييم مدى تعرُّضهم للأعراض المرتبطة بالاحتراق الوظيفي، وتحديد المرحلة التي يمرون بها من ضغوط العمل، كما يتم تحديد النتائج بناءً على أجوبة الفرد وتوفير الأدوات التمكينية للتأقلم مع ضغوط العمل والتكيُّف معها. ويمكن الاطلاع على الدليل والاختبار من خلال منصة دليلك الصحي على الرابط التالي yourhealthguide (ghc.sa).

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