انت الان تتابع "المرور" ينفّذ قرابة 460 ألف عملية إلكترونية عبر منصة "أبشر" خلال أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 7:33 صباحاً

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنها تَمَكّنت من تنفيذ قرابة 460 ألف عملية عبر منصة "أبشر" خلال شهر أغسطس المنتهي. وأوضح المرور في إنفوجرافيك على حسابه في منصة "إكس" -تويتر سابقًا- أن الخدمات التي تم تنفيذها بلغت 459.743 عملية شملت عبر "أبشر أفراد": "120.545 تجديد رخصة سير مركبة، و92.188 إصدار طلب تفويض قيادة، و86.934 إذن إصلاح مركبة، و72.048 تجديد رخصة قيادة، و26.857 استبدال لوحات، و19.951 إسقاط مركبات مهملة وتالفة، و16.696 مبايعة مركبات، ثم 5.643 صلاحية تأمين مركبات. وبلغت أرقام العمليات المنفذة عبر "أبشر أعمال": 11.455 إذن إصلاح مركبة للشركات، و7.426 تفويض قيادة للزائرين. وأوضح المرور أن هذه الخدمات تسهم في تعزيز التحول الرقمي، وتقليل الازدحام، وتوفير الوقت والجهد.

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