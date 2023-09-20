"هندرسون": الدوري السعودي مليء بالفِرَق القوية و"الهلال" أحد أصعب الخصوم الذين واجهتهم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 7:54 صباحاً

أكد النجم العالمي جوردان هندرسون، لاعب نادي الاتفاق، أن انضمامه للدوري السعودي كان بعقلية منفتحة، و"عندما أتيت إلى السعودية لم يكن لديّ أي تصورات سابقة عن هذا الدوري"؛ مشيرًا إلى أن المسابقة تعج بالكثير من الفِرَق القوية، ومواجهة الهلال كانت الأصعب له حتى الآن. وتحدّث "هندرسون" خلال تصريحات له مع الإعلامي "عبدالرحمن الحميدي" لبرنامج "برا الـ18" على قناة "SSC": "عن انتقاله للدوري السعودي هذا الموسم، وعن أفضل فريق بالدوري. وأضاف اللاعب الإنجليزي: "أعتقد أن هناك العديد من اللاعبين العالميين سينضمون لاحقًا للدوري السعودي، وما زلتُ على تواصل مستمر مع عدة نجوم إنجليزيين يستفسرون عن الدوري السعودي، والحياة والمعيشة هنا". واستطرد قائلًا عن أفضل فريق بالدوري: "هناك عدة فِرَق جيدة، ولكن الفريق الذي لفت نظري هو الهلال؛ لأنه كان أحد أصعب الخصوم الذين لعبت ضدهم، كانت مباراة صعبة". وأبدى اللاعب الإنجليزي -خلال لقائه- إعجابه الكبير بزميله السابق في ليفربول المصري محمد صلاح؛ حيث وصفه بأنه أفضل لاعب في العالم حاليًا، أرى لديه التزامًا وتضحية واهتمامًا، يسخّر كل وقته وحياته للتدريب، ولديه إصرار على التسجيل، والمساهمة في الأهداف. وأكمل هندرسون: "أستصعب اللعب هنا بسبب الأجواء الحارة في مدينة الدمام، ولكن الجماهير السعودية هنا رائعة وترحب بنا، وعندما أذهب للعب مع أندية أخرى أشاهد الترحيب وأشكر كل من في السعودية على هذا الأمر".

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