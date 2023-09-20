"التدريب التقني" ينفّذ أكثر من 5400 برنامج إرشادي وتوعوي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 7:56 صباحاً

نفّذت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أكثر من 5400 برنامج توعوي وتثقيفي خلال العام التدريبي الماضي 1444هـ، استهدفت خلالها أكثر من 180 ألف متدرب ومتدربة. وتعمل المؤسسة على تقديم برامج وخدمات التوجيه والإرشاد والتثقيف، بهدف بناء وتعزيز المفاهيم والقيم لدى المتدربين، وانعكاس ذلك على سلوكياتهم في مختلف الجوانب، وإيجاد بيئة آمنة ومحفزة للمتدربين والمتدربات. يذكر أن العديد من المنشآت التدريبية حققت مراكز متميزة في مؤشرات البرامج الإرشادية على مستوى المناطق أبرزها الكلية التقنية بأبها، والكلية التقنية للبنات بالباحة، والكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة، والكلية التقنية للبنين بالجوف، والمعهد الصناعي الثانوي، وفرع الكلية التقنية بضباء، والكلية التقنية التطبيقية للبنين بالرياض، والكلية التقنية للبنات بالطائف، والكلية التقنية للبنين ببريدة، والكلية التقنية بالأحساء، ومعهد العمارة والتشييد الثانوي بجازان، والمعهد الصناعي وفرع الكلية التقنية بشرورة، والكلية التقنية للبنين بحائل، والكلية التقنية للبنين بعرعر.

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