السعودية | "سمو العقارية" توقع اتفاقية إدارة صندوق الإنماء أجياد العقاري مقابل 30 مليون ريال

شكرا لقرائتكم "سمو العقارية" توقع اتفاقية إدارة صندوق الإنماء أجياد العقاري مقابل 30 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شركة سمو العقارية عن توقيع اتفاقية إدارة تطوير مشروع صندوق الإنماء أجياد العقاري في مكة المكرمة والبالغة مساحته 300 مليون متر مربع مع شركة الإنماء أجياد العقارية.

وقالت شركة سمو العقارية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها ستتقاضى أتعاب إدارة التطوير بقيمة 30 مليون ريال خلال مدة العقد.

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وأضافت أن مدة العقد 24 شهراً تبدأ من تاريخ استلام إذن المباشرة في العمل من أمانة العاصمة المقدسة.

من المتوقع أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائج الشركة اعتبارا من بداية مدة العقد.