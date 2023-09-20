شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وصواعق رعدية على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس"، الإنذار الأحمر والبرتقالي على منطقة مكة المكرمة (أضم - ميسان)، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة.

وأعلن عن توقيت بداية الإنذار والتي تكون اليوم الأربعاء 20-9-2023، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وينتهي بعد تسع ساعات.

وأشار بأن التأثيرات المصاحبة للحالة تشمل رياح شديدة السرعة، انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، جريان السيول وصواعق رعدية.