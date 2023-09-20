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الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وصواعق رعدية على مكة المكرمة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس"، الإنذار الأحمر والبرتقالي على منطقة مكة المكرمة (أضم - ميسان)، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة.

وأعلن عن توقيت بداية الإنذار والتي تكون اليوم الأربعاء 20-9-2023، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وينتهي بعد تسع ساعات.

وأشار بأن التأثيرات المصاحبة للحالة تشمل رياح شديدة السرعة، انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، جريان السيول وصواعق رعدية.

MO Nasa

MO Nasa

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